سقوط مروحية تابعة للقوة الجوية الإيرانية

سقطت مروحية تابعة لسلاح الجو الإيراني، اليوم الأربعاء، في ضواحي مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب العاصمة طهران، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “دفاع برس” التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، أن “مروحية تابعة للقوة الجوية سقطت في ضواحي مدينة كرج نتيجة عطل فني”، مضيفة أن “المروحية من طراز شينوك”.

ونقلت الوكالة عن مصادر في القوة الجوية قولها إن “قائد المروحية ومعه 4 أشخاص نجوا، وهم بصحة جيدة”.

والمروحية هي من تصميم شركة بوينغ لأنظمة الطائرات المروحية، ودخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1962، وكانت أول رحلة طيران لها في 23 مارس 1980.

وفي مطلع يونيو/ حزيران الماضي، سقطت طائرة عسكرية إيرانية في منطقة صحراوية بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وفي رواية مختلفة قالت وكالات الأنباء الإيرانية إن “طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو من طراز “F7” سقطت بعد 20 كيلومترًا من مدينة حسن أباد التابعة لمحافظة أصفهان”، وإن “قائد الطائرة ومساعده لقيا مصرعهما”.