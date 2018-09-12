إيران.. إضراب تجاري بمدن كردية احتجاجًا على إعدام 3 معارضين (فيديو وصور)

شهدت العديد من المدن والمحافظات التي تقطنها أغلبية من القومية الكردية في إيران، اليوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا عن العمل وإغلاق المحال التجارية؛ احتجاجًا على قيام النظام الإيراني بإعدام ثلاثة من السجناء الأكراد، السبت الماضي.

وقالت قناة “صوت الشعب” الناطقة بالفارسية عبر تطبيق “تلغرام”: إن “تسع مدن تقطنها أغلبية من القومية الكردية، شهدت اليوم إضرابًا شاملًا؛ للاحتجاج على إعدام ثلاثة سجناء أكراد، وقيام الحرس الثوري بقصف صاروخي لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض، الأمر الذي أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في إقليم كردستان شمال العراق”.

وأوضحت الوكالة أن “المدن التي شهدت إضرابًا هي سنندج وبانه ومريوان وكامياران بمحافظة كردستان غرب البلاد، بالإضافة إلى مركز المحافظة”، مضيفة أن “مدنًا في محافظة كرمنشاه شهدت أيضًا إضرابًا عن العمل وإغلاقًا للمحال التجارية، وهي بوكان ومهاباد وكوزران، بالإضافة إلى مدينة إيلام”.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن إضراب عام شمل مقاطعة أذربيجان الغربية، استجابةً لدعوة ناشطين مدنيين وسياسيين وعدة أحزاب كردية معارضة.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير صحفية للمعارضة الإيرانية عن انتشار واسع لقوات الأمن والحرس الثوري في المناطق والمدن الكردية، بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة.

وقال نشطاء حقوق الإنسان في إيران: إن “قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 5 أشخاص في مدن مريوان وسردشت وروانسر”.

يذكر أن السلطات الإيرانية نفذت، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق السجين السياسي المعارض الكردي رامين حسين بناهي، واثنين آخرين هما لقمان مرادي وزانيار مرادي، بتهمة حمل السلاح ضد الدولة، وقامت بدفن جثثهم بأماكن سرية في طهران دون تسليمها إلى عائلاتهم.

ويبلغ عدد الأكراد، وأغلبهم من أهل السنة في إيران، نحو سبعة ملايين من مجموع عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة، في حين تعاني الأقليات الدينية والعرقية من مضايقات النظام في طهران.