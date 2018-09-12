صحيفة: داود أوغلو بصدد الانشقاق عن “العدالة والتنمية” وأردوغان يسترضيه برئاسة بلدية إسطنبول

توقعت مصادر مقربة من حزب “العدالة والتنمية” التركي، أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بترشيح رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، لمنصب رئاسة بلدية إسطنبول.

وبحسب صحيفة “سوزجي” المحلية، فإن “تسريبات أفادت بأن دواد أوغلو بصدد تشكيل حزب جديد منافس للحزب الحاكم، وهو ما أثار غضب واستياء أردوغان”.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن “محاولات تتم الآن من أجل إقناع داود أوغلو بالعدول عن هذا المسعى، حفاظًا على وحدة حزب العدالة والتنمية، وإقناعه القبول بالترشح لمنصب بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي ستجرى آذار/مارس المقبل”.

في السياق نفسه، أفادت المصادر ذاتها بأن “أردوغان سيبعد وزير الداخلية سليمان صويلو عن منصبه؛ لإنهاء الخلافات المتصاعدة بينه وبين صهره بيرات ألبيراك وزير المالية والخزانة، على أن يعوضه بمنصب رئاسة بلدية العاصمة أنقرة“.

على صعيد مختلف، توقعت صحيفة “جمهوريت”، بهبوط جديد في قيمة الليرة التركية، وفقًا لتوقعات سوق رأس المال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم إعداد استطلاع رأي عام لعدد من كبار المصرفيين، خلصت نتائجه إلى أن 60 % ممن استطلعت آراؤهم أكدوا على تراجع العملة المحلية خلال الشهر المقبل، والسبب في ذلك هو أن البنك المركزي التركي سوف يتجه في اجتماعه الخميس، إلى رفع نسبة الفائدة”.