بعد وفاة زوجته.. إفراج مشروط عن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف وابنته

سمحت السلطات الباكستانية بالإفراج المشروط عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته، اليوم الأربعاء، بعد وفاة كلثوم زوجة شريف أمس في لندن بمرض السرطان.

وظهر شريف في تغطية بالفيديو لتلفزيون جيو وهو يسير في مطار إسلام أباد وسط حراسة أمنية مشددة لنقله جوًا إلى مدينة لاهور قرب منزل أسرته.

وحصل شريف وابنته على إطلاق سراح مشروط لمدة 12 ساعة، ولكن حكومة إقليم البنجاب تبحث تمديد العفو كي يتمكَّنا من حضور الجنازة يوم الجمعة. ومن المقرر أن يعود الجثمان من لندن غدًا الخميس.

وقال محمد راجا بشارات، وزير العدل في الإقليم: “منحناه إطلاق سراح مشروطًا لمدة 12 ساعة مبدئيًّا، ولكن الطلب الذي قُدّم لحكومة البنجاب كان بخمسة أيام ونحن نبحث الأمر”، وفق رويترز.

وأمرت المحكمة العليا بعزل شريف من منصبه العام الماضي بسبب دخل لم يُعلن عنه، حيث كان شريف في لندن مع كلثوم هذا العام عندما قضت محكمة منفصلة تنظر في قضايا الكسب غير المشروع بسجنه غيابيًّا لمدة عشر سنوات بسبب ملكيته لشقق فاخرة في لندن في التسعينيات.