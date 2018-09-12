على خلفية نزاع بحري.. بوتين يعرض على اليابان “سلامًا غير مشروط”

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، توقيع معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو بحلول نهاية العام الجاري.

والبلدان على خلاف حول سلسلة من الجزر في المحيط الهادي، ولم ينهيا رسميًا حالة العداء القائمة بينهما منذ أيام الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين ملتفتًا نحو آبي خلال جلسة للرد على الأسئلة في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية: “راودتني فكرة للتو.. لنعقد معاهدة سلام قبل نهاية هذا العام ودون أي شروط مسبقة”.

ولم يصدر ردٌّ عن آبي الذي كان جالسًا إلى جوار بوتين، وفق رويترز.