مقتل شخص في هجوم مسلح بمدرسة أمريكية

قتل شخص، الثلاثاء، في هجوم مسلح وقع في مقر مدرسة ثانوية بمدينة لاس فيغاس، في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، غربي الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب أخبار تناقلتها العديد من الصحف الأمريكية، وقع الهجوم في حديقة المدرسة الواقعة شمالي، لاس فيغاس.

وفي بيان صادر عنه، ذكر أريك لايفت المتحدث باسم الأمن في لاس فيغاس، إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل شخص في الحادث، دون تقديم أية تفاصيل حول طبيعة الهجوم، ولا السلاح المستخدم.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مسرح الجريمة محذرة المواطنين من الاقتراب، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.