الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعًا لحماس بعد تسلل فلسطينيين إلى موقع عسكري

استهدفت الدبابات الإسرائيلية، المتمركزة على حدود قطاع غزة، موقعًا يتبع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بقذائف مدفعية أسفرت عن أضرار بالغة في المكان، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن “القصف جاء بعد محاولة شبان فلسطينيين التسلل إلى داخل إسرائيل، وبعد أن أحدثوا أضرارًا بالجدار الفاصل والسياج الأمني مع قطاع غزة”.

وكانت مصادر فلسطينية، قد أكدت أن ثلاثة شبان فلسطينيين تمكنوا من التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي على الحدود الشمالية لقطاع غزة، واستولوا على كاميرات مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي.