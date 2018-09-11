الرئيس الصيني يدعو روسيا للتوحد في مواجهة العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن على روسيا والصين العمل معًا من أجل معارضة الحماية التجارية، وما وصفه بالتوجهات الأحادية الجانب في التعامل مع المشاكل الدولية، في إشارة غير مباشرة للسياسة الخارجية الأمريكية.

ولم يذكر شي واشنطن بالاسم، لكن تصريحاته تظهر بوضوح أنه يشير إلى الولايات المتحدة، وما اعتبرته موسكو وبكين تحركات أحادية الجانب من طرفها.

ووفقًا لنص التصريحات الذي نشره موقع الكرملين على الإنترنت، قال شي: “في وضع دولي يتغير بسرعة في ظل تزايد عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث، تتزايد أهمية التعاون بين روسيا والصين”.

وأدلى شي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، الواقعة أقصى شرق البلاد، بعد إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى اقتصادي.

وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات الصينية، كما واصلت فرض العقوبات الاقتصادية والتلويح بها بين الحين والآخر في وجه موسكو.

وأعلنت دول روسيا وتركيا وإيران، في وقت سابق، عزمها التوحد في التبادل التجاري بالعملة المحلية؛ لمواجهة الانخفاض الشديد لها مقابل الدولار.