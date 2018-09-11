رئيس الحرس الوطني الروسي يهدد بتحويل أبرز معارضي بوتين لـ”شريحة لحم”

هدد الرئيس الحالي للحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، اليوم الثلاثاء، بتحويل أبرز معارضي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أليكسي نافالني، إلى “شريحة لحم”، داعيًا إياه إلى “المبارزة”.

جاءت تصريحات زولوتوف، الحليف المقرب من بوتين، على خلفية الاتهامات التي زعم فيها المعارض نافالني المسجون حاليًا مدة 30 يومًا بتهم خرق قانون يحظر التظاهرات، بوجود شبهات فساد في الحرس الوطني.

وكال زولوتوف، وهو يرتدي بزته العسكرية، في تسجيل صوتي التهديدات والشتائم لنافالني، حيث قال: “أنت يا نافالني لم تواجه أبدًا الرد على أقوالك”، نافيًا اتهامات الفساد التي وصفها بالافتراء، وفق فرانس برس.

وأضاف: “ببساطة أدعوك إلى المبارزة، إلى الحلبة.. وأعد أن أجعلك شريحة لحم في غضون دقائق”.

وكان نافالني نشر في آب/أغسطس الفائت تسجيل فيديو موجه إلى جنود وموظفي الحرس الوطني، الوكالة الروسية المكلفة تفريق التظاهرات في البلاد.

وقال للجنود إن قيادة الحرس الوطني “تأخذ الطعام من أفواهكم لتحقيق مكاسب”، حيث يزعم نافالني أن الوكالة الأمنية تشتري طعامًا سيئًا لجنودها بأسعار مبالغ فيها.

وفيما يعجز نافالني عن الرد، انبرى مساعدوه للتنديد بتصريحات زولوتوف، حيث قال المدير السابق لموظفي حملته ليونيد فلوكوف على “تويتر” إن التسجيل يحمل “تهديدات واضحة وخطيرة جدًا”.

وأشار إلى أنّ “زولوتوف بالتأكيد نسي أنّ نافالني مسجون وليس بوسعه الرد حاليًا”.

فيما قال ليوبوف سوبول الذي يعمل في مركز نافالني لمكافحة الفساد: “ليس بوسعهم حتى توظيف ناس جيدين في العلاقات العامة بالمليارات المسروقة”.

وتابع على تويتر: “ست دقائق من التهديد وليس هناك كلمة واحدة لدحض الحقائق والأدلة في التحقيق” الذي نشره نافالني عن فساد الحرس الوطني.

واتهم نافالني في وقت سابق زولوتوف، الحارس الشخصي السابق لبوتين والذي عُيّن في منصبه المستحدث في العام 2016، بأنه “ثري للغاية” وأن أسرته تمتلك عدة ممتلكات فارهة.