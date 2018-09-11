مليون كاتالوني في شوارع برشلونة يطالبون بالاستقلال عن إسبانيا (صور وفيديو )

مليون كاتالوني في شوارع برشلونة يطالبون بالاستقلال عن إسبانيا (صور وفيديو )

قالت الشرطة البلدية إن عدد المتظاهرين يساوي عدد متظاهري العام الماضي.

المصدر: فريق التحرير

تظاهر نحو مليون كاتالوني، يوم الثلاثاء، في شوارع برشلونة للمطالبة بالاستقلال، بعد عام تقريبًا على محاولة فاشلة للانفصال عن إسبانيا.

وجاءت المظاهرة بمناسبة اليوم الوطني لكاتالونيا الذي يستخدمه الانفصاليون منذ 2012 للمطالبة باستقلال المنطقة.

وقالت الشرطة البلدية: “إن عدد المتظاهرين هو تقريبًا رقم متظاهري العام الماضي”، وفق فرانس برس.

 

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