حكم بالسجن 6 أشهر ضد مساعد الرئيس الإيراني السابق

قضت المحكمة الخاصة بموظفي الدولة الإيرانية في طهران، اليوم الثلاثاء، بالسجن مدة ستة أشهر ضد مساعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية، حميد بقائي، بتهمة نشر الأكاذيب وإهانة مسؤولين في النظام.

وذكر موقع دولت بهار التابع لمعسكر الرئيس السابق نجاد، أن “المحكمة الخاصة بموظفي الدولة في طهران قضت بالسجن مدة ستة أشهر ضد حميد بقائي”، مضيفة أن “المحكمة سمحت لحميد بقائي خلال مدة 20 يومًا بالاعتراض في محكمة الاستئناف بطهران”.

ويقضي حميد بقائي عقوبة بالسجن مدة 15 عامًا بعد اعتقاله ومحاكمته في 27 تموز/يوليو من العام الماضي، بتهمة اختلاس أموال تابعة لفيلق القدس الإيراني قدرت بنحو ثلاثة ملايين و766 ألف يورو، بالإضافة إلى 590 ألف دولار، كان من المقرر أن يتم دفعها لبعض القادة الأفريقيين.

ويتهم أحمدي نجاد وأنصاره السلطة القضائية ورئيسها رجل الدين المتشدد صادق لاريجاني، بالفساد، وإصدار قرارات جائرة بحق المعارضين السياسيين.