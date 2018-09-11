إيران تطالب العراق بتسليم “منشقين” أكراد وإغلاق قواعدهم

طالب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية السلطات في بغداد، يوم الثلاثاء، بتسليم منشقين أكراد يتمركزون في العراق وإغلاق قواعدهم.

وجاءت تصريحات الميجر جنرال محمد باقري بعد 3 أيام، من تقارير أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني أطلق 7 صواريخ على قاعدة تابعة لجماعة كردية إيرانية مسلحة في شمال العراق، مما أدى إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن باقري، قوله إنه “يجب ألّا تسمح الحكومة العراقية، والسلطات الكردية بوجود مثل هذه القواعد على أراضيها، ويجب أن تسلم هؤلاء الانفصاليين إلى إيران”.

وأضاف: “إن كنتم لا تستطيعون تسليمهم فيجب عليكم ترحيلهم… إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، إن الصواريخ الإيرانية قصفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني جماعة مسلحة تقاتل من أجل حكم ذاتي أكبر للأكراد في إيران.

ويوجد في إيران ذات الأغلبية الشيعية ما يصل إلى 10 ملايين كردي معظمهم من السنة.