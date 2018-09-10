5 دول أوروبية تطالب إسرائيل بعدم هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية

طالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، إسرائيل، اليوم الإثنين، بعدم هدم قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان مشترك: “ننضم للممثلة العليا فيديريكا موجيريني في التأكيد مجددًا على دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى عدم المضي قدمًا في خطتها لهدم قرية الخان الأحمر البدوية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها”.

وأضاف البيان أن “عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرة للغاية على سكان هذا التجمع السكني، بما في ذلك الأطفال، وأيضًا على آفاق حل الدولتين”.

ويعتبر الفلسطينيون أنّ هدم الخان الأحمر يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات اليهودية سيفصل فعليًا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.

والقرية البدوية بُنيت دون تصريح إسرائيلي، وهو العامل الذي استندت إليه إسرائيل بالأساس في قرار المحكمة، فيما يقول الفلسطينيون إنّ مثل هذه الوثائق كان من المستحيل الحصول عليها.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء الماضي، التماسات لوقف هدم الخان الأحمر، وقالت إن قرارًا مؤقتًا بوقف العملية سينتهي خلال أسبوع.