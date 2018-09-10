واشنطن تهدد “برد ثلاثي أقوى” إذا استخدمت سوريا الكيماوي

قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية مرة أخرى سيؤدي إلى “رد أقوى بكثير” من الضربات الجوية السابقة.

وقال بولتون، خلال رده على أسئلة في أعقاب خطاب بشأن السياسة: “سعينا لتوصيل الرسالة في الأيام القليلة الماضية، بأنه إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية للمرة الثالثة، فسيكون الرد أشد بكثير”.

وأضاف: “يمكنني القول إننا أجرينا مشاورات مع البريطانيين والفرنسيين، الذين انضموا إلينا في الضربة الثانية، واتفقوا معنا أيضًا على أن استخدام الأسلحة الكيماوية مرةً أخرى سيؤدي إلى رد أقوى بكثير”.