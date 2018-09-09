ترامب يشكر زعيم كوريا الشمالية لتنظيمه عرضًا عسكريًا خاليًا من النووي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إشادته بالعرض العسكري “الخالي من الصواريخ النووية” الذي نظمته كوريا الشمالية الأحد.

ونظمت كوريا الشمالية ذلك العرض بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيسها.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”:”هذه رسالة قوية وإيجابية للغاية من جانب كوريا الشمالية”، مضيفًا:”شكرًا لك أيها الزعيم كيم، لا شيء أفضل من حوار جيّد بين شخصين يقدّران بعضهما البعض”.