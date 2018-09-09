فور تنصيبه.. عارف علوي يعزز علاقات باكستان مع السعودية

استقبل الرئيس الباكستاني عارف علوي، وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، في إسلام أباد اليوم الأحد، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، بعد ساعات من تسلم مهام منصبه.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الباكستانية، والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأدّى عارف علوي، في وقت سابق اليوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسًا لـ باكستان، ليصبح بذلك الرئيس الـ13 للبلاد، لفترة مدتها 5 سنوات.

ويقوم وزير الإعلام السعودي حاليًا بزيارة لباكستان، شملت لقاءات مع كبار المسؤولين بالبلاد، ركزت جميعها على بحث تعزيز العلاقات الثنائية، دون تحديد مدة الزيارة.