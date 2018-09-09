رغم العقوبات.. إيران ترفض التصديق على لائحة “مكافحة تمويل الإرهاب”

أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن رفضه التصديق على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المعروفة بـ (FATF).

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية في تقرير، أن رئيس المجمع “آية الله محمود شاهرودي، بعث برسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، يبلغه فيها رفض المجمع لقرار التصديق على اللائحة المذكورة”.

واعتبر شاهرودي أن “تصديق إيران على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يتعارض مع سياساتها الاقتصادية والأمنية، ولهذا جاء قرار مجمع التشخيص بالرفض”.

وأشارت رسالة شاهرودي، إلى أنّه “تم عرض بعض مواد اللائحة التي يراها مسؤولو النظام أنها ستقيد تحركاتهم الاقتصادية”، لاسيما في دخول مصادر المنتجات النفطية وبالتالي إحباط مشروعاتهم في تمويل الإرهاب بالمنطقة.

وكانت مجموعة (FATF)، حذرت السلطات الإيرانية، من مواصلة تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدة ضرورة التزام طهران بمواد وقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

ويرى القائمون على المؤسسات الاقتصادية للحرس الثوري، أنّ انصياع الحكومة الإيرانية لمجموعة (FATF) وتصديقها عليها، سيؤدي إلى بروز شفافية التحركات المالية للحكومة.

هذا وحذر رجال اقتصاد الحرس الثوري، من أنّ “أنشطة الحرس الاقتصادية وشركاته التجارية ستتعرض لخسائر وأضرار مادية في حال قبول هذه اللائحة، لا سيَّما مع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على شركات وبنوك الحرس الثوري”.

ومجموعة (FATF) هي هيئة حكومية دولية، تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات الدول في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الأنشطة محليًا ودوليًا.