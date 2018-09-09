عارف علوي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لباكستان

أدى عارف علوي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لباكستان، خلال حفل أقيم بالقصر الرئاسي، في العاصمة إسلام أباد.

وأصبح علوي المقرب، من رئيس الوزراء الحالي، عمران خان، الرئيس الـ13 للبلاد، وسيمضي فترة مدتها 5 سنوات.

وأدار كبير القضاة “ميان ثاقب”، مراسم أداء القسم الدستوري، الذي حضره الرئيس السابق ممنون حسون، ورئيس الوزراء خان، ورؤساء الجيش والبحرية والقوات الجوية، وحكام الأقاليم، والوزراء، وكبار الشخصيات الأخرى.

وعلوي، الذي تم ترشيحه من الحزب الحاكم “حركة الإنصاف”، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي، على منافسيه مرشح المعارضة، مولانا فضل الرحمن، رئيس مجلس العمل المتحد (تحالف أحزاب دينية)، ومرشح حزب الشعب الباكستاني اليساري، اعتزاز أحسن.