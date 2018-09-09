فرنسا تنفق 3.6 مليار يورو لحماية أقمارها الصناعية من التجسس

قررت فرنسا استثمار 3.6 مليار يورو (4.2 مليار دولار)، لتجديد وتطوير أقمارها الصناعية العسكرية لحماية شبكتها من تجسس محتمل من المنافسين، وفق ما صرحت به وزيرة الدفاع “فلورنس بارلي”.

وقالت بارلي، لقناة “سي نيوز” التلفزيونية الفرنسية اليوم الأحد، “سنعمل على تركيب كاميرات مراقبة في أقمارنا الصناعية حتى نعلم من يقترب منا”، مضيفة أن “الحكومة الفرنسية تُقيّم بناء حاملة طائرات أو حاملتين لتحل محل الموجودة حاليًا”.

وذكرت الوزيرة يوم الجمعة، أن “فرنسا رصدت العام الماضي محاولات من جانب روسيا لاعتراض بث قمر صناعي عسكري استخدمه جيشا فرنسا وإيطاليا لتأمين الاتصالات”.

وتأتي خطة الاستثمار الفرنسية، بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة لإنشاء فرع جديد بالجيش الأمريكي يعرف باسم “قوة الفضاء” بحلول عام 2020.