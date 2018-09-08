مقتل رئيس وزراء أبخازيا بحادث سير في طريق عودته من سوريا

أعلنت إدارة رئاسة الجمهورية الأبخازية (غير المعترف بها دوليا)، فجر اليوم، مقتل رئيس وزرائها غينادي غاغوليا، بحادث سير وقع في أبخازيا بوقت متأخر من مساء السبت.

وقالت الإدارة إن الحادث وقع في منطقة غوداووتا، حيث كان موكب رئيس الوزراء في طريق عودته من سوريا، إذ كان في زيارة دولة رسمية.

وبحسب ما نقلته وكالة انترفاكس الروسية، كان غينادي غاغوليا، من مواليد عام 1948، قد شغل منصب رئيس وزراء الجمهورية في الفترتين 1995-1997 و2002-2003، أما في الفترة 2003-2004 فكان يتولى رئاسة ديوان الرئيس الأبخازي. ومنذ العام 2004 وحتى تعيينه رئيسا للحكومة شغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأبخازية.

ولاتحظى جمهورية أبخازيا باعتراف دولي، حيث اقتطعتها روسيا قبل سنوات من الأراضي الجورجية، كما اقتطعت أوسيتيا الجنوبية وأعلنتهما دولتين مستقلتين وسط رفض دولي، ولم يعترف بهما إلا روسيا وفنزويلا ومؤخرا سوريا، حيث زار رئيسا البلدين دمشق بزيارتين متتاليتين.