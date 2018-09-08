صحيفة: إدارة ترامب خططت لانقلاب عسكري في فنزويلا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب خططت، مؤخرا، لانقلاب عسكري في فنزويلا.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن إدارة ترامب تراجعت عن المخطط خشية فشله، مؤكدة أنها أجرت محادثات سرية مع عسكريين متمردين في الجيش الفنزويلي من أجل وضع مخطط الانقلاب العسكري لكنها تراجعت لاحقا عن تنفيذ المخطط ، وأنهت محادثاتها مع هؤلاء العسكريين.

واستندت الصحيفة في تقريرها على تصريحات قائد سابق في الجيش الفنزويلي قال إنه شارك في تلك المحادثات السرية.

ولم يصدر حتى الساعة 21:00 ت.غ، تعليق من البيت الأبيض على تقرير “نيويورك تايمز”.