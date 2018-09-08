أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية مساء السبت، عن سماع دوي إطلاق نار قرب قصر الرئاسة الإيرانية في العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء “رجا نيوز” المقربة من التيار المتشدد في إيران، نقلًا عن مصادر أمنية، أن إطلاق نار كثيفًا سُمع قرب قصر الرئاسة الإيرانية في شارع باستور في المنطقة الحادية عشرة شمال العاصمة طهران.

وأضافت الوكالة أن أحد عناصر الأمن أطلق النار دون ذكر المزيد من التفاصيل، بينما تحدث مساعد حاكم العاصمة طهران للشؤون الأمنية محسن همداني عن إطلاق النار قائلًا: إنه نتيجة مفرقعات نارية انطلقت من قاعة في حفل زفاف بالقرب من قصر الرئاسة الإيرانية.

وفي مطلع فبراير الماضي، تعرض مكتب الرئيس حسن روحاني إلى إطلاق نار، بعد محاولة شخص تجاوُز حاجز أمنيّ في قصر الرئاسة الإيرانية.