إيران: إصابة زعيم الحزب الكردستاني المعارض ومقتل قياديين بقصف صاروخي

تحدثت وسائل إعلام على صلة بالحرس الثوري الإيراني، السبت، عن إصابة الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، مصطفى مولودي، بقصف صاروخي على مواقع للحزب الكردي في إقليم كردستان شمال العراق.

وقالت قناة “قدس” التابعة للحرس الثوري، عبر تطبيق “التلغرام”: إن “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى مولودي أصيب بجروح خلال قصف صاروخي، نفذته قوات الحرس الثوري على مواقع للمتمردين الأكراد في شمال العراق”.

ونقلت القناة عن مصادر خاصة قولها: إن “سهيلا قادري وهاشم عزيزي من قادة الصف الأول في الحزب الديمقراطي الكردستاني قُتلا نتيجة القصف الصاروخي لقوات الحرس الثوري”.

وفي سياق متصل، أكدت قناة “كردستان 24″، التابعة لمسرور بارزاني، المسؤول عن ملف الأمن والاستخبارات في إقليم كردستان العراق، إصابة “خالد عزيزي، الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض”.

ولم يعلن الحزب الديمقراطي المناهض للنظام الإيراني عن إصابة زعيمه مصطفى مولودي، لكن وسائل إعلام مقربة من الحزب من بينها وكالة أنباء “فرات نيوز”، قالت إن “عددًا من مقاتلي الحزب لقوا مصرعهم بقصف صاروخي إيراني”.

ومصطفى مولودي، هو الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم انتخابه أمينًا للحزب في 15 يناير 2017 من قبل اللجنة المركزية للحزب.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، في وقت سابق من اليوم السبت، عن مصادر بالحرس الثوري قولها: إن “القصف أوقع 14 قتيلًا و42 جريحًا من عناصر مسلحي حزب بيجاك الكردي المعارض، والذي استهدف مقارهم في شرقي محافظة أربيل العراقية”.

و”بيجاك”، هو تنظيم كردي انفصالي يعني اسمه بالكردية “حزب الحياة الحرة لكردستان”، ينشط التنظيم بشمال غرب إيران، “منطقة أذربيجان الغربية”، ويقوم بين الحين والآخر بأعمال مسلحة ضد حرس الثورة الإيراني.

ويطالب حزب “بيجاك” بتحقيق النظام الكونفدرالي في إيران، (على غرار إقليم كردستان العراقي الذي يتزعمه مسعود بارزاني)؛ لتمكين شعوبها من التعايش السلمي فيما بينها، وتحقيق الديمقراطية الحقيقية في البلاد.