إيران تعدم المعارض الكردي “رامين حسين بناهي”

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق السجين السياسي المعارض الكردي، رامين حسين بناهي، بحسب ما أعلن محاميه، حسين أحمدي نياز.

وقال نياز لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن “السلطات الأمنية في سجن مدينة كرج غرب العاصمة طهران، أبلغته اليوم، بتنفيذ حكم الإعدام بحق موكله المعارض الكردي رامين حسين بناهي واثنين آخرين”.

بدوره، قال أمجد حسين بناهي، شقيق رامين، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، “لقد تم (إعدام) شقيقي”.

وفي 14 من آب/أغسطس الجاري، نقلت السلطات الأمنية الإيرانية، رامين حسين بناهي، من سجن مدينة “سنندج” غرب البلاد عاصمة محافظة كردستان، إلى العاصمة طهران؛ لغرض تنفيذ الإعدام.

وفي الثاني من أيار/ مايو الماضي، أقدمت الفتاة الإيرانية من القومية الكردية، نشتمان حسين بناهي، على الانتحار في منزلها؛ بعد عزم السلطات الأمنية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شقيقها السجين السياسي “رامين حسين بناهي”.

وقد حكمت محكمة الثورة الإيرانية، في 25 من يناير/كانون الثاني الماضي، ضد رامين بناهي بالإعدام؛ بتهمة “حمل السلاح ضد الدولة”، بعد محاكمة وصفت بـ”الشكلية” ووسط مزاعم التعذيب الخطيرة التي تمت بحق رامين.

واعتقلت السلطات الإيرانية رامين حسين بناهي، في يوليو/ تموز 2017؛ بتهمة العمل ضد الأمن الوطني والعضوية في حزب “كومله” الكردي المعارض للنظام الإيراني.