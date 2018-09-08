وسط فتور في العلاقات بين إسلام أباد وواشنطن.. وفد صيني رفيع يزور باكستان

وصل وانغ يي، أكبر مسؤولي السياسة الخارجية الصينية إلى باكستان، اليوم السبت، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية.

وتهدف الزيارة لعقد أول اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين الجارين منذ تولي عمران خان رئيس الوزراء الجديد السلطة في إسلام أباد.

وكانت بكين قد تعهدت بتقديم قروض يبلغ حجمها 57 مليار دولار لباكستان في إطار مبادرتها الضخمة الحزام والطريق، معززة علاقاتها في وقت تشهد فيه علاقات إسلام أباد مع واشنطن فتورًا بسبب كيفية التصدي للإسلاميين المتشددين الذين يشنون حربًا في أفغانستان.

وتأتي زيارة وانغ؛ عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني التي تستمر 3 أيام عقب اجتماع عُقد بين خان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وانغ سيجري “محادثات على مستوى الوفدين” مع وزير الخارجية شاه محمود قرشي وسيلتقي أيضًا مع عمران خان ورئيس هيئة أركان الجيش قمر جاويد باجوا، وفق رويترز.

وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي في بكين أن “الجانبين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.