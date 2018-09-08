أمريكا تستدعي سفراءها في 3 دول بشأن تايوان

قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها استدعت سفراءها في جمهورية الدومينكان والسلفادور وبنما بسبب قرارات هذه الدول بإنهاء اعترافها بتايوان.

وأبدت واشنطن قلقها بشأن ارتفاع عدد الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بتايوان لصالح الصين. وحولت السلفادور علاقاتها الشهر الماضي في حين فعلت جمهورية الدومينكان ذلك في مايو أيار واتخذت بنما نفس الخطوة العام الماضي.

وليس لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي علاقات رسمية إلا بسبع عشرة دولة فقط معظمها دول صغيرة ونامية في أمريكا الوسطى والمحيط الهادي من بينها بيلز وناورو.

ومثل معظم الدول الأخرى ليس لواشنطن علاقات دبلوماسية مع تايبه ولكنها المورد الرئيسي للسلاح وأقوى مسانديها على الصعيد الدولي.