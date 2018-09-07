واشنطن تعزز وجودها العسكري في ألمانيا‎ بـ 1500 جندي إضافي

كشف السفير الأمريكي في برلين، اليوم الجمعة، عن توجه الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في ألمانيا، رغم الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس دونالد ترامب إلى هذا البلد.

وقال السفير الأمريكي ريتشارد غرينيل، في بيان: “إن واشنطن التي تنشر أكثر من 30 ألف جندي في هذا البلد ستعزز وجودها العسكري، عبر إرسال 1500 جندي إضافي بحلول عام 2020″، مضيفًا “أن هذا الانتشار المستقبلي سيسهم في تعزيز أمن حلف شمال الأطلسي وأوروبا”.

وكان الجيش الأمريكي قال في بيان له: “إن 1500 جندي وعائلاتهم سيبدأون في الانتشار قبل نهاية العام في قواعد غرافنوهور وهوهينفلز وأنسبخ في جنوب بافاريا، وباومهولدرفي مقاطعة رينانيا غير البعيدة عن الحدود الفرنسية”، موضحًا أن هذه القوات “ستساعد في تحسين مستوى استعداد الجيش الأمريكي في أوروبا للرد بشكل أفضل في حال الأزمات”.

يأتي هذا الإعلان رغم الانتقادات الكثيرة التي يوجهها ترامب منذ انتخابه إلى الدول الأعضاء في حلف الأطلسي، وألمانيا خصوصًا، متهمًا إياها بأنها لا تريد دفع أموال وتعتمد على الولايات المتحدة لضمان أمنها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم ألمانيا بإنفاق المليارات لشراء الغاز والنفط من روسيا بدلًا من المساهمة في نفقات الدفاع، فيما تخطط برلين لتخصيص 1,5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري عام 2025.