خامنئي يجتمع بأردوغان وبوتين بعد قمة طهران

اجتمع المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، على انفراد مع كل من الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، عقب القمة الثلاثية التي بحثت الأوضاع في سوريا.

ونقلت “رويترز”، عن الموقع الإلكتروني لخامنئي، قوله إنّ “القمة ركزت على العملية العسكرية المحتملة في إدلب السورية”.

وكان أردوغان قد سعى إلى وقف لإطلاق النار خلال القمة، لكن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قال إنّ “الهدنة ستكون بلا فائدة لأنها لن تشمل الجماعات المتشددة التي تعتبرها روسيا إرهابية”.

وركزت القمة على العملية العسكرية الوشيكة في محافظة إدلب السورية، وهي آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناوئة لحكم الرئيس بشار الأسد الذي يتلقى دعما عسكريا من روسيا وإيران.