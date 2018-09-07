فرنسا: روسيا حاولت اعتراض اتصالاتنا العسكرية عبر القمر الصناعي

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية “فلورنس بارلي”، اليوم الجمعة، إن روسيا حاولت اعتراض الاتصالات التي يبثها قمر فرنسي إيطالي مشترك يستخدمه جيشا البلدين لتأمين الاتصالات، ووصفت ذلك بأنه “عمل من أعمال التجسس”.

وتابعت بارلي، في حديث حددت فيه السياسة الفرنسية الخاصة بالفضاء للسنوات القادمة، أن “القمر الروسي لوتش-أولمب اقترب من القمر أثينا- فيدوس عام 2017”.

وأضافت بارلي أن القمر اقترب بشدة “لدرجة تجعل أي أحد يعتقد أنه يحاول اعتراض اتصالاتنا، محاولة التنصت على جيرانك ليس فقط عملًا غير ودي، بل هو عمل من أعمال التجسس”.