محكمة تركية تقضي بحبس القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش 4 سنوات

أصدرت محكمة تركية اليوم الجمعة، حكمًا بحبس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق، صلاح الدين دميرتاش، لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر لإدانته بـ”الدعاية الإرهابية”، وفق ما أعلنه الحزب المؤيد للأكراد.

ودميرتاش موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وقد رشحه حزبه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 24 حزيران/يونيو الماضي، وفاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية معززة الصلاحيات.

وأعلن الحزب على تويتر: “بسبب مدافعتهما عن السلام، حُكم على دميرتاش بالحبس أربع سنوات وثمانية أشهر، وعلى أوندر ثلاث سنوات وستة أشهر”، منددًا بـ”سياسة حرب” تنتهجها الحكومة التركية.

وسري ثريا أوندر نائب سابق عن الحزب يحاكَم مع دميرتاش في القضية التي تنظر فيها محكمة سيليفري قرب إسطنبول، وفق فرانس برس.

ودميرتاش الموقوف على خلفية اتهامه بممارسة أنشطة “إرهابية” ملاحق في عدة ملفات، ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 142 عامًا في إطار القضية الرئيسة.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابيًا.

وتعرض الحزب، صاحب ثالث أكبر كتلة نيابية، لحملة قمع من قبل الحكومة على خلفية الانقلاب الفاشل، الذي شهدته البلاد في تموز/يوليو 2016. والعديد من قادته مسجونون أو ملاحقون قضائيًا.

ويندد الحزب بالمحاكمات التي تستهدفه ويعتبر أنها “مسيسة”، وتهدف إلى إسكات صوت حزبي معارض بشدة لأردوغان.

ومن سجن إدرين، حيث يقبع منذ توقيفه، أعلن دميرتاش في مؤتمر عبر الفيديو: “لن نتراجع، سنواصل الدفاع عن السلام”، بحسب ما نقل عنه حزبه.

وخاض دميرتاش الانتخابات الرئاسية في مواجهة أردوغان وحصل على 8,4% من الأصوات.

وأسفر النزاع المستمر منذ 1984 بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية عن أكثر من 40 ألف قتيل.