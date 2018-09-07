نائب رئيس البرلمان الإيراني يطالب بتجميد نشاط مجلس خبراء القيادة

شن نائب رئيس البرلمان الإيراني عن التيار المعتدل علي مطهري، الجمعة، هجومًا عنيفًا لأول مرة ضد مجلس خبراء القيادة في بلاده المؤلف من 86 شخصًا من رجال الذين يتولون الإشراف على أداء المرشد علي خامنئي وإقالته في حال فشل في أداء مهامه.

وطالب علي مطهري مجلس خبراء القيادة الذي يترأسه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي بوقف أنشطته من أجل وقف هدر الأموال المخصصة لهذا المجلس، وقال إن “مجلس خبراء القيادة لم يعد له أهمية ودور مهم في إيران”.

وأضاف مطهري بحسب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم، إن “مجلس الخبراء ركز في بيانه الأخير على القضايا الاقتصادية وتدني العملة وهذا تدخل في شؤون البرلمان والحكومة وعلى المجلس أن يوقف عقد جلساته لعدم استهلاك بيت المال”.

وتابع، “المجلس خرج عن مساره القانوني بالكامل فهو لم يعد يمارس مسؤوليته الرئيسة المتمثلة بالإشراف على أداء المرشد”.

وعقد مجلس خبراء القيادة يوم الأربعاء الماضي، جلسة له بغياب الرئيس حسن روحاني، لدراسة الأوضاع في إيران ومنها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وخصص المجتمعون كلامهم في توجيه الانتقادات لحكومة الرئيس حسن روحاني، مطالبين إياه بضرورة وضع الخطط لمواجهة العقوبات الأمريكية، معتبرين أن “تردي الأوضاع الاقتصادية جاء نتيجة سوء الإدارة الحالية للبلاد”.

ودعا المعارض الإيراني البارز زعيم حزب الثقة الإصلاحي مهدي كروبي، الأحد الماضي، مجلس خبراء القيادة إلى استجواب المرشد علي خامنئي على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ويتولى المجلس تعيين المرشد الأعلى للبلاد وعزله حسب المادة 111 من الدستور الإيراني إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلًا من مؤهلات اختياره.