وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة لأفغانستان

المصدر: ا ف ب‎

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الجمعة، إلى كابول، في زيارة مفاجئة سيلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني، والقائد الجديد للقوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا 14 ألف عسكري في أفغانستان، يشكلون الجزء الأساس من قوات حلف الأطلسي؛ لدعم وتأهيل قوات الأمن الأفغانية.

وتعتبر زيارة ماتيس الثانية إلى أفغانستان خلال أشهر، في وقت حاسم في النزاع المستمر منذ 17 عامًا.

ولم تحقق القوات الأفغانية والأمريكية تقدمًا ملموسًا ضد طالبان، أكبر حركة متمردة في أفغانستان، بينما تتضاعف الجهود الدبلوماسية لإجراء محادثات سلام.

وأثار وقف غير مسبوق لإطلاق النار في حزيران/يونيو الماضي، تلاه لقاء بين مسؤولين أمريكيين، وممثلين عن طالبان في قطر في تموز/يوليو، آمالًا في أن تنهي المفاوضات المعارك.

لكن سلسلة من الهجمات التي شنتها حركة طالبان وتنظيم داعش، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من أفراد قوات الأمن والمدنيين، قضت على هذه الآمال.