دول غربية تؤكد تأييدها نتائج التحقيقات البريطانية في قضية سكريبال‎

المصدر: أ ف ب

أيدت كل من فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، اليوم الخميس، نتائج تحقيقات الشرطة البريطانية بقضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا في أذار/مارس.

وقالت الدول الأربع في بيان وزعته رئاسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وحمل توقيع لندن:”لدينا ثقة كاملة بما توصلت إليه بريطانيا لجهة أن المشتبه بهما هما ضابطان في الاستخبارات العسكرية الروسية، وأن هذه العملية تمت الموافقة عليها بالتأكيد على مستوى مهم في الحكومة الروسية”، وذلك غداة إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق الروسيين المذكورين.

ودعت الدول روسيا إلى أن تزود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالمعلومات الكاملة عن برنامجها بشأن الغاز نوفيتشوك، مؤكدة عزمها على مواصلة منع الأنشطة المعادية لشبكات الاستخبارات الأجنبية الروسية على أراضيها.

وأشارت الدول الأربع في بيانها، إلى أنها اتخذت سابقًا إجراءات لاحتواء أنشطة الاستخبارات الروسية عبر أكبر عملية طرد جماعي لعناصر غير معلنين في الاستخبارات”، في إشارة إلى طرد دبلوماسيين روس إثر تسميم سكريبال.

وكانت بريطانيا وجهت في وقت سابق اليوم أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب، وهو الأمر الذي رفضته موسكو معتبرة أنه “غير مقبول”.