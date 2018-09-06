إيران تعدم عنصرًا بالحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح حزب كردي

قضت محكمة عسكرية بمدينة أرومية التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، اليوم الخميس، بإعدام عنصر في الحرس الثوري بعد اتهامه بالعمل ضد الأمن القومي والتجسس لصالح أحد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية.

وقالت منظمة “هرانا” الحقوقية “إن فرع 22 من المحكمة العسكرية بمدينة أرومية قضت اليوم بالإعدام ضد أرسلان خودكام أحد عناصر الحرس الثوري بعد إدانته بالعمل ضد الأمن القومي والتجسس لصالح أحد أحزاب المعارضة الكردية”.

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن مصادر حقوقية، أن أرسلان خودكام جرت محاكمته خلال مدة أسبوع واحد ولم يسمح له بتعيين محام له، منوهة إلى أنه جرى فصله من قوات الحرس الثوري.

وأكدت المصادر أن العنصر السابق في الحرس الثوري تعرّض للتعذيب أثناء استجوابه في أبريل/نيسان الماضي في السجن العسكري التابع للحرس الثوري في مدينة أرومية.

ويبلغ أرسلان خودكام 50 عامًا، وهو من أهالي مدينة مهاباد الكُردية، الواقعة شمال غربي إيران، وكان قبل انضمامه للحرس الثوري من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.