مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار داخل مصرف في أوهايو الأمريكية (صور وفيديو)

مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار داخل مصرف في أوهايو الأمريكية (صور وفيديو)

الشرطة تقول إن إطلاق النار وقع في بهو المصرف.

المصدر: فريق التحرير

قتل 4 أشخاص، اليوم الخميس،  في إطلاق نار داخل مصرف بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو في الوسط الغربي من البلاد، بحسب تقارير الإعلام والشرطة.

وقالت الشرطة على تويتر،”إنها تحقق بضلوع مطلق نار ضابط شرطة في الحادثة التي وقعت في مصرف فيفث ثيرد”.

ووقع إطلاق النار في بهو المصرف، بحسب الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عدة أشخاص أصيبوا بعيارات نارية ونقلوا إلى المستشفى، وتم تأمين موقع الحادثة عند الساعة 9/15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتواجدت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادثة، وأغلق جزء من وسط المدينة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان، وفق فرانس برس.

 

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