للمرة الأولى.. إسرائيل تستضيف صحفيًا إيرانيًا لمقابلة ليبرمان

ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة اليوم الخميس، أن صحفيًّا إيرانيًّا وصل إلى إسرائيل لعقد لقاء مع وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

ووفقًا للقناة السابعة، فإن الصحفي محرد ميردمدي، والذي يعمل مراسلاً لراديو “فرادا” الإيراني، وصل إلى إسرائيل اليوم، وذلك لإجراء مقابلة وعقد لقاء مع ليبرمان.

وأفادت القناة، بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل، التي يُسمح فيها لصحفي إيراني بإجراء مقابلة مع شخصية رسمية، أو وزير.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن المقابلة مع ليبرمان ستكون خلال الأسبوع المقبل، في مكتبه بتل أبيب، إذ سيقوم ليبرمان بنقل رسالة إلى الشعب الإيراني، من خلال هذا اللقاء.