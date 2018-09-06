فريدمان: إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان للأبد

توقع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان للأبد فيما يبدو أنه تجاه للموافقة على مطالب إسرائيل بالسيادة على هضبة الجولان الإستراتيجية التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

وألمح فريدمان في تصريحات لصحيفة “إسرائيل هيوم” اليمينية نشرت اليوم الخميس إلى أن إسرائيل جاءت لتبقى، وإن من الممكن أن تدرس الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في المستقبل.

وأضاف: “بشكل شخصي لا أستطيع تخيُّل وضع يمكن فيه إعادة هضبة الجولان لسوريا. بصراحة لا أستطيع تخيُّل وضع لا تكون فيه هضبة الجولان جزءًا من إسرائيل للأبد”.

والحكومات الأجنبية لا تعترف، بمطلب إسرائيل بالسيادة على الجولان بما في ذلك الولايات المتحدة.

وكان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، إن سياسة واشنطن لم تتغير.