جنوب السودان تعوض موظفات الإغاثة المغتصبات

قالت محكمة عسكرية في جنوب السودان، اليوم الخميس، إن الحكومة ستدفع تعويضات لموظفات إغاثة أجنبيات تعرضن للاغتصاب خلال مداهمة لفندق في العاصمة جوبا في 2016، وأيضًا لعائلة صحافي محلي قتل في الهجوم.

وينظر للقضية على نطاق واسع على أنها اختبار لرغبة حكومة الرئيس سلفا كير في مساءلة الجيش، الذي يواجه اتهامات منذ مدة طويلة بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة.

وفي نفس السياق، قضت محكمة في جنوب السودان، اليوم الخميس، بسجن عشرة جنود لمدد تراوحت بين سبع سنوات والسجن المؤبد بتهم اغتصاب موظفات إغاثة أجنبيات وقتل صحافي محلي في هجوم على فندق في العاصمة جوبا عام 2016.

ويحاكم 11 جنديًا لكن أحدهم أُطلق سراحه بسبب عدم كفاية الأدلة ضده.