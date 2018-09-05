قائد “البسيج” الإيراني يتهم روحاني بالسعي للحوار مع ترامب

حذر العميد غلام حسين غيب برور، قائد قوات التعبئة المعروفة باسم “البسيج” الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بشكل مبطن الرئيس حسن روحاني من القيام بأي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

وقال العميد برور في كلمة له أمام حشد من أساتذة الجامعات الذين ينتمون للبسيج “نشم رائحة للمفاوضات مع الأعداء” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف وهو يشير إلى الرئيس روحاني “يقول البعض إن حل مشاكل البلاد لا سيما الاقتصادية تتطلب حلًا سياسيًا، وهذا الشيء تفوح من روائحه المفاوضات مع العدو! التفاوض مع من؟ مع الشخص المعروف بالخيانة؟”

وشدد القائد بالحرس الثوري الإيراني على أن “قوات بلاده تمكنت من صنع الطائرات العسكرية وآخرها طائرة كوثر”، مبينًا أن “إيران تعد واحدة من البلدان القليلة في تصنيع الطائرات”.

وجدد الرئيس الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، استعداد واشنطن للدخول في مفاوضات مع إيران، وذلك خلال استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يزور الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين “مستعد للتفاوض مع الإيرانيين إذا رغبوا في التفاوض”، لافتًا إلى أنه “لا يستبعد لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.