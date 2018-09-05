لهذا السبب.. ترامب مهدد بفقدان حسابه على “تويتر”

كشفت “فيجايا غادي”، رئيسة قسم الشؤون القانونية والسياسية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر“، أنّ “المنصة يمكن أن تحظر حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ بسبب تغريداته المخالفة لسياستها”.

وقالت المسؤولة: إنّ “هذا الأمر ليس استثناءً شاملًا للرئيس، أو لأي شخص آخر”.

وتوضح شروط وأحكام “تويتر” أنّ الشركة تحظر السلوك الذي يتجاوز الحدود ويتحول إلى إساءة، بما في ذلك السلوك الذي يضايق أو يخيف المستخدم ويدفعه إلى الصمت.

ودأب ترامب على استخدام الموقع لمهاجمة خصومه والسخرية منهم بل وتهديدهم، كما حصل بخصوص رئيس كوريا الشمالية، ومع الصحافة التي يتهمها دائمًا بالكذب والفساد، بل استخدم كلمات غير ملائمة تمامًا لمهاجمة موظفة سابقة في البيت الأبيض بسبب كتاب “المعتوه” الذي ألفته حوله.

وسبق أن اعترف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، بأنّه يحصل على تنبيه على هاتفه في كل مرة يرسل فيها ترامب تغريدة، وعندما سئل عما إذا كانت المنصة تفكر في إزالة حساب ترامب، قال: “علينا أن نوازن تلك التغريدات مع السياق الموجودة ضمنه”.

ويبلغ عدد متابعي ترامب على “تويتر” 54.2 مليون متابع، وتثير تغريداته الكثير من الانتقادات حتى من طرف سياسيين، عبّروا عدة مرات عن سخطهم من إعلانه لقراراته ومواقفه مباشرة على الإنترنت، مع كل ما يثيره ذلك من مشاكل للولايات المتحدة.