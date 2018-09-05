ظريف: ترامب يعتزم “استغلال” رئاسته لجلسة مجلس الأمن لانتقاد إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتزم “استغلال” رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لانتقاد طهران الخصم اللدود لواشنطن.

وقال ظريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن “ترامب يريد استغلال رئاسة مجلس الأمن ضد طهران رغم أنه انتهك قرار مجلس الأمن بخصوص إيران.. هذه وقاحة”، في إشارة إلى إعلان ترامب في أيار/ مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وإعادة فرض العقوبات.

وقالت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن ترامب سيرأس اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر؛ لتسليط الضوء على “انتهاكاتها للقانون الدولي” خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.

ومن المقرر عقد الاجتماع أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر، لكن روسيا أبدت تحفظات حيال ذلك.

وقالت هيلي: “من الصعب العثور على مكان في العالم، حيث لا تخوض إيران نزاعًا. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب أنشطتها”.

وتابعت: “نحن لا نبحث عن نتيجة ملموسة” في هذا الاجتماع حول إيران، موحية ضمنًا إلى نشر إعلان مشترك أو إجراء محدد من قبل مجلس الأمن، مبينة أن أمريكا تسعى فقط إلى إظهار “ما تفعله إيران في العالم”.