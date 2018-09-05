أسمرة تستضيف قمة ثلاثية لزعماء إريتريا والصومال وإثيوبيا

تستضيف العاصمة الإريترية أسمرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية تجمع الرئيسين الإريتري أسياس أفورقي، والصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

وسيصل الرئيس الصومالي البلاد، اليوم، في ثاني زيارة له منذ عودة العلاقات بين البلدين قبل شهرين.

ولم يكشف وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسكل عن جدول أعمال القمة الثلاثية، لكنها تأتي عقب تحولات وعودة في العلاقات بين البلدان الثلاثة، والتي شهدت اضطرابات على مدار عقود.

وأضاف جبر مسكل أن رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي وصل اليوم ميناء “عصب” الإريتري في زيارة رسمية تستغرق يومين، سيجري مباحثات مكثفة مع الرئيس أفورقي، لتقييم وتسريع تنفيذ اتفاقية التاسع من يوليو/تموز.

وفي اتفاق تاريخي، قررت إثيوبيا وإريتريا في التاسع من يوليو الماضي، إنهاء حالة عداء استمرت 20 عامًا، منذ اندلاع الحرب بينهما عام 1998 بسبب حدود متنازع عليها.

ووقع البلدان في أسمرة “إعلان مصالحة وصداقة”، تم بموجبه فتح السفارات وتطوير الموانئ واستئناف رحلات الطيران، في بوادر ملموسة على التقارب الذي أنهى عداءً استمر عقدين من الزمن.

وينهي الإعلان واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا، والتي زعزعت الاستقرار في المنطقة ودفعت الحكومتين إلى ضخ أموال طائلة من ميزانيتيهما للإنفاق على الأمن والقوات.

وكان الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، زار العاصمة الإرتيرية في يوليو الماضي، على رأس وفد رفيع، بدعوة من نظيره الإريتري، استغرقت 3 أيام بعد قطيعة دامت نحو 15 عامًا.