بعد تراجع المحاصيل.. مستشار روحاني يتهم الجيش بالتدخل في السياسة الزراعية

اتهم عيسى كلانتري، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، القوات المسلحة بالتدخل في سياسة البلاد الزراعية.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها كلانتري الذي يشغل -أيضًا- منصب رئيس منظمة البيئة، خلال مؤتمر العلوم الزراعية الخامس عشر، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مدينة كرج، شمال العاصمة طهران.

وأعرب المسؤول الإيراني عن أسفه لتدخّل المكاتب السياسية للأجهزة الأخرى بالسياسة الزراعية.

وقال بهذا الخصوص: “هل لنا الحق بالتدخل بالشؤون العسكرية؟ إن صمتنا هو السبب وراء إملاءات الآخرين علينا بأفكارهم”.

وقال المستشار الإيراني: “إنّ مستقبل البلاد بيد الأكاديميين والجمعيات العلمية، ولذلك، على هؤلاء وضع خطط ومشاريع طويلة الأمد (في المجال الزراعي)”.

ولم يشر المسؤول صراحةً إلى أشكال التدخل العسكري في السياسات الزراعية، لكن تصريحه يأتي عقب إعلان السلطات المحلية تقييد الزراعة في عدد من المحافظات بسبب شح المياه؛ ما يعني تراجع المحاصيل الزراعية، وفق الأناضول.

وتعاني إيران شُحًا في المياه الصالحة للري والشرب، بسبب انخفاض هطول الأمطار ونضوب العديد من مصادر المياه الجوفية والسطحية.