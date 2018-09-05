أمريكا تطلب من إسرائيل عدم ضرب أهداف إيرانية في العراق‎

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، عدم ضرب أي أهداف إيرانية في العراق، بحسب التلفاز الإسرائيلي.

وقالت القناة الأولى في التلفاز الإسرائيلي، مساء أمس، إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، عدم تنفيذ أي هجمات جوية في العراق.

ولفتت القناة الى أن الطلب جاء بالتزامن مع تقارير أشارت إلى أن طهران نشرت صواريخ باليستية في العراق، قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا لهم:” رجاءً دعوا العراق لنا”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لوّح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في مؤتمر في القدس، الاثنين الماضي:” نحن لا نحصر أنفسنا فقط بالأراضي السورية ويجب أن يكون هذا واضحًا”.

وأضاف ليبرمان:” نحن نتعامل مع كل تهديد إيراني أيًا كان مصدره”.

وتزامن تلويح ليبرمان مع تقارير عن نشر صواريخ باليستية إيرانية في العراق.

وكانت إسرائيل أقرَّت أمس بتنفيذ 200 غارة على أهداف في سوريا خلال العام الماضي.

ويُصرّ المسؤولون الإسرائيليون على منع ما سمّوه ” التموضع الإيراني” في سوريا.