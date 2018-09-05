الفلبين تستعد لإجلاء 1800 عامل عالقين في العاصمة الليبية

تخطط الحكومة الفلبينية لإجلاء نحو 3500 من مواطنيها العاملين بليبيا في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية.

ورفع وزير الخارجية آلان بيتر كايتانو مستوى الإنذار إلى الثالث في ليبيا، والذي يستلزم العودة الطوعية لجميع العمال إلى الوطن، بمن فيهم أولئك الذين لديهم عقود عمل صالحة.

ووُضعت فرق الاستجابة السريعة في الفلبين على أهبة الاستعداد لاحتمال التدخل لمساعدة السفارة الفلبينية في طرابلس بإجلاء 1800 من الفلبينيين المقيمين في العاصمة، والذين وقعوا في وسط القتال المتصاعد بين الفصائل المتصارعة منذ الأسبوع الماضي.

وحثت السفارة الفلبينين الموجودين في طرابلس على البقاء داخل منازلهم وتجنب الحركة غير الضرورية؛ بسبب تصاعد العنف والجريمة، كما وزعت عليهم أرقام هواتف للطوارئ.

وشهدت مناطق القتال بين الميليشيات المتناحرة هجرة جماعية لعائلات ليبية وعمال وافدين ومهاجرين إلى مراكز هجرة غير شرعية، فيما قتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وجرح 138 آخرين، معظمهم من المدنيين، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة التابعة لحكومة “الوفاق الوطني”.