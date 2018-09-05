وزير بريطاني من إيران: الأزمة السورية على وشك الانتهاء

توقع وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت أن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا توشك على الانتهاء، مشددًا على دعم بلاده للاتفاق السياسي بين النظام والمعارضة السورية.

وقال بيرت، في حوار مع وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، نشرته اليوم الأربعاء، إن “الأزمة السورية توشك على الانتهاء، ومن المرجح أن تنتهي الحرب قريبًا”، مضيفًا أن “لندن تدعم بقوة الاتفاق السياسي السوري الذي سيعطي البلاد مستقبلها وتوفر الأمن والاستقرار لعودة اللاجئين”.

وأشار بيرت، الذي زار طهران يوم الجمعة الماضي لمدة يومين لبحث مواضيع عديدة من بينها مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، إلى أن “بريطانيا تبحث عن الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، ونحن على دراية بإمكانية نشوب الصراعات والتوترات بين مختلف دول المنطقة، ولذلك نسعى إلى الحد من هذه التوترات والتخفيف من حدتها في المنطقة، على الرغم من أن كل من هذه التوترات يختلف من دولة لأخرى”.

وحث الوزير البريطاني النظام السوري على التصرف بطريقة تجعل السوريين يشعرون بالأمان، مبينًا أن “الحكومة السورية الحالية لن تكون حكومة ما قبل عام 2011″، في إشارة إلى الثورة التي أسقطت هيبة نظام بشار الأسد وحزب البعث.

وبشأن الأزمة اليمنية، شدد الوزير البريطاني على أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سياسية بين أطراف النزاع باليمن.

وقال: “نولي اهتمامًا وثيقًا لأصدقائنا الذين يدعمون اليمن، ومن الضروري جدًا إنهاء الصراعات بشكل عاجل جدًا في اليمن”، مضيفًا: “نحن نؤيد بقوة جهود ممثل الأمم المتحدة في شؤون اليمن مارتن غريفيث، لأن الأزمة في اليمن مؤلمة جداً لشعب هذا البلاد، وعلى الجميع أن يفعل كل شيء لإنهاء التوتر في اليمن”.