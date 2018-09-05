حاكم أريزونا بديلاً لجون ماكين بمجلس الشيوخ الأمريكي

عيّن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوج دوسي، الثلاثاء، عضو مجلس الشيوخ السابق، جون كيل، خلفا للسيناتور الجمهوري البارز، جون ماكين الذي توفي نهاية آب/أغسطس المنصرم.

وفي مؤتمر صحفي عقده حاكم الولاية، بأريزونا، ذكر أنه عيّن كيل البالغ من العمر 76 عامًا خليفة لماكين في مجلس الشيوخ، بعد أن وافت الأخير المنية يوم 25 أغسطس الماضي.

وكان كيل عضوًا في مجلس الشيوخ بشكل مشترك مع ماكين في الفترة من عام 1995 حتى عام 2013.

وتوفي جون ماكين متأثرًا بإصابته المزمنة بورم سرطاني بالمخ.

يشار إلى أن القانون الأمريكي يسمح لحاكم الولاية بتعيين عضو مجلس الشيوخ عن الولاية في حالة خلو المقعد، وحتى تجرى انتخابات خاصة على المقعد في موعد تحدده الهيئة التشريعية للولاية.