إسرائيل تعلن شنّ أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية بسوريا خلال عامين

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنّها شنت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.

ونقلت “رويترز” عن وزير المخابرات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله: “لقد نشر للتو، نقلًا عن مصادرنا العسكرية، لذلك بوسعي أن أنقله أيضًا، أن إسرائيل قامت بعمل عسكري أكثر من 200 مرة في العامين الماضيين داخل سوريا نفسها”.

وأضاف مستغلًا خطابًا في مؤتمر، كي يقدم رؤية عامة للمهام التي نفذتها إسرائيل في سوريا: “يجب تفهم هذا الأمر في ضوء رغبتنا في الحفاظ على الخط الأحمر ومنع ما فعلته إيران وما تفعله وما تحاول فعله ضد إسرائيل انطلاقًا من سوريا”.

إلى ذلك رفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية اليوم، التعليق بعدما قالت سوريا إنّها أسقطت صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على أهداف عسكرية قرب مدينة حماة.

لكنها عندما سئلت كي تؤكد تصريحات كاتس، قالت إنّ “إسرائيل نفذت نحو 200 هجوم داخل سوريا في العام ونصف الماضي”.

وتقول مصادر إقليمية إنّ إسرائيل بدأت شنّ ضربات عسكرية في سوريا عام 2013 استهدفت ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة ونشر قوات من قبل إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية، وهما شريك لدمشق في الحرب الأهلية السورية.