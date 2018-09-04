عدد سكان إسرائيل يقترب من 9 ملايين نسمة 20.9% منهم عرب

اقترب عدد سكان إسرائيل من 9 ملايين نسمة، وسط توقعات بوصولهم إلى 10 ملايين بحلول عام 2024، وذلك طبقًا لأحدث إحصاء نشرته دائرة الإحصاء المركزية، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.

وطبقًا لمعطيات الدائرة، فقد بلغ عدد سكان الدولة العبرية 8.9 مليون نسمة، ما يعني زيادة قدرت بحوالي 162 ألف نسمة منذ نهاية العام الماضي، بنسبة بلغت 1.9%، ويشير التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغ عدد السكان 10 ملايين نسمة بعد قرابة 5 أعوام، حال سارت النسبة بنفس الوتيرة، على أن يصل التعداد إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2048، وقرابة 20 مليون نسمة بحلول عام 2065.

ونقل موقع “كالكاليست” العبري، اليوم الثلاثاء، عن معطيات دائرة الإحصاء المركزية، قولها: إن عدد السكان اليهود في إسرائيل بلغ 6.625 مليون نسمة، بنسبة 74.4% من إجمالي تعداد السكان، بينما بلغ عدد السكان العرب 1.864 مليون نسمة، بنسبة تصل إلى 20.9%.

وبلغ عدد السكان المنتمين لأديان مختلفة أو بلا تصنيف ديني بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية، قرابة 418 ألف نسمة، بنسبة 4.7%، في حين يعيش في إسرائيل 166 ألف أجنبيًا.

وشهد العام الأخير مولد 175 ألف طفل إسرائيلي جديد، بينما توفى 43 ألف شخص، وانضم قرابة 29 ألفًا لقائمة المهاجرين، من بينهم 25 ألفًا من المهاجرين الجدد.

ويعيش في إسرائيل طبقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية 240 ألفًا تتخطى أعمارهم 80 عامًا، ويتوقع أن يصل عدد من بلغوا تلك المرحلة بحلول عام 2065 قرابة 1.2 مليون نسمة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد السكان.

وتبلغ مساحة الأراضي المبنية في دولة الاحتلال 5.6% من إجمالي المساحة المفترضة لإسرائيل، بينما تبلغ مساحة الرقعة الزراعية 20%، وتوصف قرابة 7.3% من مساحتها على أنها غابات، وتعد المساحة الأكبر أي 64.7% غير مأهولة كونها مناطق صخرية أو أحراش أو أراضي بناء.

ويعيش غالبية الإسرائيليين وسط الأراضي المحتلة، حيث يقطنها 24.5% من إجمالي السكان، في حين يعيش شمالها 16.2% من إجمالي السكان، ويعيش في الجنوب 14.4% فقط.