تركيا: أبلغنا أمريكا بضرورة مغادرة المسلحين الأكراد سوريا

أعلنت السلطات التركية أنّها أبلغت نظيرتها الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بضرورة مغادرة المسلحين الأكراد الأراضي السورية بشكل كامل.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: إنّ “الوزير خلوصي أكار أبلغ الممثل الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفرين، خلال محادثات في أنقرة اليوم، بأن تركيا تريد أن يغادر المسلحون الأكراد المنطقة تمامًا”.

وأضافت أنّ “أكار وجيفري بحثا أيضًا التطورات الأخيرة في سوريا، وأن الوزير التركي عبّر عن استياء أنقرة من وجود المسلحين الأكراد في المنطقة”.

وأغضب دعم واشنطن للوحدات تركيا التي تراها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المتمرد، فيما شنت تركيا أيضًا عمليتين عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في سوريا.

وتسيّر القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة في مدينة منبج شمال غرب سوريا، في إطار خارطة طريق لإخلاء المنطقة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي خطوة تسعى إليها تركيا منذ فترة طويلة، وافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، في حزيران/ يونيو الماضي، على تنفيذ خارطة طريق لمنبج، حيث هددت أنقرة بشن هجوم بري على الرغم من تمركز القوات الأمريكية هناك.

وتأتي التصريحات التركية تلك بالتزامن مع تصاعد العنف في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.